16.04.2023
11:57
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Общество

Нагрудный знак «100 лет ЯАССР» спас жизнь якутянину в зоне СВО

Сегодня я хочу поделиться с вами удивительной историей о том, как нагрудный знак «100 лет ЯАССР» спас жизнь якутянину в зоне СВО.

Добровольцу с позывным «Крот» я лично вручил этот знак во время рабочего визита в военно-морской клинический госпиталь в Санкт-Петербурге. Позже, по возвращении на передовую, их отряд подвергся минометной атаке. Боец остался жив благодаря тому, что в нагрудный знак попал 15-сантиметровый осколок. Это действительно чудо!

Сейчас он находится в Якутске в краткосрочном отпуске. Сегодня я с большой радостью вручил ему новый знак «100 лет ЯАССР».

Скорейшего восстановления, сил и бодрости духа! Якутия гордится своими героями!

Источник: Телеграм-канал: Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)

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