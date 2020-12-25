Награждены якутские почтальоны, спасшие людей

Короткое видео о спасении двух молодых людей от отравления угарным газом в автомобиле разлетелось в социальных сетях. Почтальоны Лев ГАВРИЛЬЕВ, Мичил МЕКУМЯНОВ, Игнат ГОТОВЦЕВ и водитель Сергей НИКИФОРОВ, благодаря которым эта история закончилась удачно, получили награду от директора УФПС Республики Саха (Якутия).

За гражданский подвиг и спасение жизни людей директор УФПС РС(Я) Петр ПТИЦЫН наградил почтовых работников Благодарностью Почты России с выплатой денежной премии. Награждение состоялось во время корпоративного прямого эфира Почты России для дальневосточных сотрудников.

«Мы гордимся тем, что у нас работают такие внимательные и отзывчивые люди. В данном случае они показали не на словах, а на деле свою ответственность и активную гражданскую позицию», — отметил директор УФПС РС (Я) Петр Птицын.

Отметим, что в Якутске почтальоны спаcли двух молодых людей от отравления угарным газом в автомобиле. Почтальоны, как и в каждый обычный рабочий день, доставляли почту в многоквартирные дома. По одному из адресов они заметили задымление в припаркованном автомобиле.

«Я рад, что мы смогли спасти чью-то жизнь, но думаю, каждый бы так поступил на нашем месте, мы просто оказались в нужном месте, в нужный час. Насчет отравления выхлопными газами — у нас это часто происходит, особенно зимой: наружная труба замерзает и дым через какое-то отверстие в машине попадает внутрь. Особенно это опасно, если машина старенькая. Опасность состоит в том, что человек не чувствует угарный газ, он сразу теряет сознание. Думаю, у парней есть свой ангел-хранитель, желаю им скорейшего выздоровления и крепкого здоровья», — отметил один из спасателей Лев Гаврильев.