Награждены врачи бригады из Якутии, работавшие на Донбассе

Мобильная бригада врачей, с 15 октября работавших по поручению главы Якутии

Айсена Николаева на Донбассе, вернулась в Якутск. Сегодня глава республики

встретился с медиками, вручил им государственные награды.

«Я горжусь нашими врачами, был уверен, что вы справитесь с поставленной

задачей. Выражаю всем вам искреннюю благодарность за оказанную медицинскую

помощь жителям Донбасса. Во время приёмов даны тысячи консультаций, сделано

сотни операций. Спасибо за человеческий и профессиональный подвиг, вы –

настоящие патриоты, работали до последнего пациента, несмотря на раздающиеся

рядом взрывы. Высокопрофессиональные операции, диагностика, консультации

стали доказательством того, что здравоохранение Якутии находится на очень

хорошем уровне», – сказал Айсен Николаев.

Руководитель мобильной бригады врачей, главный врач Якутской республиканской

офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан сообщил, что во время

выезда дано свыше 2,5 консультаций офтальмологов, кардиологов и невролога.

«Снято 255 электрокардиаграмм, проведено 339 маммографических исследований,

на запущенном в подшефном городе Кировское в ДНР маммографе. В Кировском

проведено более 650 консультаций офтальмологов, 163 операции на глазах», –

сообщил Иван Луцкан.

Далее бригада офтальмологов по приглашению правительства Луганской Народной

Республики работала в Луганске. В Луганской республиканской клинической

больнице стояло цифровое оборудование, но без комплектующих. Якутские

офтальмологи привезли недостающие расходные материалы для операционного

оборудования, запустили аппарат и провели несколько показательных операций,

обучили персонал. «Луганские офтальмологи уже без нас провели 12

самостоятельных операций», – рассказал главный врач ЯРОКБ.

Иван Луцкан отметил, что за жители народных республик искренне благодарили

за возможность видеть, корректировку лечения, постановку верного диагноза.

Узких специалистов на Донбассе не хватает, до этого лечение было только

платным. В первое время люди занимали очереди, даже ночью не уходили. Но

потом они убедились, что якутские врачи приехали надолго, принимают до

последнего пациента.

На постоянной связи были с медиками из Якутии. Так, Иван Луцкан выразил

благодарность заведующему отделением лучевой диагностики Якутской городской

больницы № 3 Гатилову Радиславу, который в свободное от основной работы

время, ночью, в дистанционном режиме описывал маммографии жительниц

Кировского, выявил ряд патологий.

«Жители Кировского ценят помощь Якутии, передавали благодарности главе

республики Айсену Николаеву, министерству здравоохранения республики», –

передал слова благодарности Иван Луцкан. В свою очередь главный врач выразил

благодарность правительствам Донецкой и Луганской народных республик за

обеспечение охраны врачей во время переездов из населённых пунктов.

Врач-офтальмолог Якутской республиканской офтальмологической клинической

больницы Иннокентий Белолюбский отметил, что жителям Донбасса очень нужна

помощь врачей. «Я рад, что смогли сделать так много операций, многим вернули

зрение. У нас собралась очень хорошая команда, во всём поддерживали друг

друга. В первое время, конечно, волновались, работая под звуковое

сопровождение взрывов от сбивающих ПВО ракет, гула пролетающих военных

самолётов, но потом привыкли», – сказал он.

Врач-офтальмолог Стефан Георгиев выразил благодарность Главе Якутии за

оказанное доверие в выполнении ответственной гуманитарной миссии. «Люди

оставались без медицинской помощи последние восемь лет. Эмоции наших

пациентов дорогого стоят, через несколько дней жители Кировского знали всех

нас в лицо», – отметил он.

Врач-кардиолог Республиканской больницы № 2 — Центра экстренной медицинской

помощи Филипп Харлампьев сообщил, что жители Кировского с 2014 года не

пользовались услугами кардиолога. Даны рекомендации по лечению аритмий,

ишемической болезни сердца, выявлено несколько больных, которым нужно

устанавливать кардиостимуляторы.

Врач-невролог Мирнинской центральной районной больницы Юлия Розмерица

приняла более 300 взрослых пациентов и 20 детей с неврологическими

нарушениями. Операционная медсестра Якутской республиканской

офтальмологической клинической больницы Екатерина Стручкова отметила, что

приятно было слышать, что жители Кировского благодарят за помощь и зовут

обратно: «Спасибо, Якутия, за свет, дороги и медицину. Приезжайте к нам

ещё».

Врачи выразили готовность продолжить работу в Кировском. «ДНР и ЛНР – часть

нашей страны, будем дальше работать», – отметили якутские доктора.

Айсен Николаев вручил государственные награды врачам. Высокого звания

«Заслуженный врач Республики Саха (Якутия)» удостоен врач-офтальмолог

Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иннокентий

Белолюбский. Ивану Луцкану присвоено звание заслуженного работника

здравоохранения Якутии.

Грамотами главы Республики Саха (Якутия) награждены врач-кардиолог

Республиканской клинической больницы № 3 Туйара Румянцева и врач-кардиолог

Республиканской больницы № 2 — Центра экстренной медицинской помощи Филипп

Харлампьев, знаком отличия «Гражданская доблесть» – врач-невролог Мирнинской

центральной районной больницы Юлия Розмерица и операционная медицинская

сестра Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы

Екатерина Стручкова, грамотой правительства региона – врач-офтальмолог

Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Стефан

Георгиев, благодарностью правительства – рентгенолаборант Якутской

республиканской офтальмологической клинической больницы Александр Максимов.