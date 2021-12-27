Награждены спасатели, нашедшие пропавшую якутянку 😃👏

В Хангаласском улусе руководитель района Олег Иринеев сегодня, в День спасателя, поздравил спасателей, нашедших пропавшую женщину. Напомним, жительница г. Покровск 1950 года рождения пропала вечером 30 июля во время сбора ягод в заречной стороне района. Ее нашли волонтеры на 5 день поисков. Олег Иринеев отметил, что в те дни без малого вся республика с замиранием сердца следила за этой историей.

«Отрадно, что вы, волонтеры, буквально бросив все дела, поехали искать пропавшую женщину. От лица всех хангаласцев, от имени районной администрации и от меня лично примите слова сердечной благодарности за ваши добрые сердца!», — поблагодарил Олег Валериевич.

В списке награжденных – житель Качикатцев Андрей Тимофеев, уроженец с. Ой Павел Павлов и покровчанин, студент СВФУ им. М.К. Аммосова Игнатий Руфов. Из рук главы района им вручены благодарственные письма и тотем хангаласцев – орел, символизирующий величие, мужество, дальновидность и силу.

27 декабря в России отмечается День спасателя. В этот день 31 год назад в стране была создана совершенно новая служба — Российский корпус спасателей.