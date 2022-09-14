Награждены сотрудники УФСИН

В Управлении Минюста России по Республике Саха (Якутия) наградили сотрудников УФСИН

В Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) на торжественном собрании, приуроченном к 220-летию со дня образования Министерства юстиции России, наградили сотрудников УФСИН.

В присутствии коллектива и приглашенных лиц начальник Управления Министерства юстиции России по Республике Саха (Якутия) Александр Бурханов вручил Благодарности за личный вклад в развитие органов юстиции России и добросовестный труд начальнику отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН Александру Воштеру и начальнику отделения по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, УФСИН Анастасии Дубенко.