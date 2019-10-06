Награждены лучшие учителя Якутии

В зале Республики состоялось торжественное чествование лучших учителей Якутии. Заместитель председателя правительства РС(Я) Ольга БАЛАБКИНА в поздравительной речи особо отметила роль и значение профессии учителя в реализации важнейших задач, которые стоят перед всей страной. «2019 год объявлен в республике Годом консолидации. Именно учителя закладывают в юные души понятия патриотизма, толерантности, мира, согласия, которые станут основой, стержнем их мировоззрения, их труда во имя процветания нашей республики», — сказала Ольга Балабкина.

В 2019 году дан старт национальному проекту «Образование», который должен обеспечить вхождение России в десятку лучших стран мира в сфере образования, что, в свою очередь, станет основой укрепления позиций России в мировом пространстве. «В настоящее время республика активно начала внедрять региональные проекты национального проекта «Образование», в нем задействованы все уровни управления образованием. Но ключевая роль в реализации проекта отведена учителю», — сказала вице-премьер.

Для укрепления престижа учительской профессии в настоящее время прилагаются усилия на российском и республиканском уровнях. Это достойная заработная плата, система подготовки и переподготовки учителей, программы по обеспечению жильем, федеральный проект «Учитель будущего» и многое другое.

В ближайшей перспективе будут запущены федеральный проект «Земский учитель» и республиканский проект «Учитель Арктики» для поддержки выпускников организаций высшего и среднего профессионального образования, впервые устраивающихся на работу в образовательные организации арктических и северных районов республики.

В торжественной обстановке заместитель Председателя Правительства РС(Я) Ольга Балабкина вручила лучшим учителям Якутии государственные награды, грамоты и благодарности.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ИМЕНИ МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИКИ ЗА 2019 ГОД вручена ЕФРЕМОВОЙ Любови Ивановне, учителю математики МОБУ «Физико-технический лицей имени Владимира Петровича Ларионова», заслуженному учителю Республики Саха (Якутия). Ольга Балабкина высоко оценила работу Любови Ефремовой: «За 2 года пять учеников Любови Ивановны получили 100 баллов на ЕГЭ по математике, шесть выпускников этого года стали золотыми медалистами».

В преддверии Дня учителя за особые заслуги и достижения в обучении подрастающего поколения также вручены награды:

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ЕГОРОВОЙ Людмиле Тимофеевне, учителю муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Н.О. Кривошапкина (с углубленным изучением отдельных предметов)», город Якутск;

САВВИНОВОЙ Анне Федоровне, учителю муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Саха гимназия», город Якутск;

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

НИКУЛИНОЙ Антонине Ильиничне, педагогу-организатору музейного дела муниципального бюджетного образовательного учреждения «Момская средняя общеобразовательная школа»;

ПЕТРОВОЙ Наталье Николаевне, директору муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский (подростковый) центр», город Якутск;

ГРАМОТА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ШИШИГИНУ Юрию Егоровичу, начальнику муниципального казенного учреждения «Амгинское районное управление образования»;

ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

ЖУРАХОВСКОЙ Наталье Афанасьевне, заместителю директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мюрюнская средняя общеобразовательная школа № 2» села Борогонцы, Усть-Алданский улус (район);

КИРИЛЛИНОЙ Светлане Васильевне, учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Намская улусная гимназия имени Н.С. Охлопкова»;

СВИНОБОЕВОЙ Валентине Ивановне, директору муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» городского округа «Жатай»;

ГРАМОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ВИНОКУРОВОЙ Любови Федоровне, заместителю директора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12», город Якутск;

МАКСИМОВОЙ Надежде Николаевне, старшему воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения — Центра развития ребенка – детского сада «Туллукчаана» села Магарас, Горный улус;

ТИХОНОВУ Владимиру Ивановичу, заместителю министра образования и науки Республики Саха (Якутия), город Якутск;

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

МОЯКУНОВУ Павлу Валерьевичу, заместителю директора государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская кадетская школа-интернат», город Якутск.