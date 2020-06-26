Награждены лучшие экспортеры Якутии
Сегодня в Якутске состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса «Экспортёр года». В этом году мероприятие прошло в дистанционном формате, сообщается на сайте министерства по внешним связям и делам народов Якутии.
Региональный конкурс является первым этапом Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года» и проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам результатов 2019 года.
Основная задача конкурса – поддержка несырьевого экспорта, выявление и поощрение организаций и индивидуальных предприятий, добившихся выдающихся успехов в развитии экспорта.
По итогам конкурса в четырёх номинациях победителями стали:
- В номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» — ювелирная компания ООО «Саха Таас».
Приз: организация индивидуального стенда на сумму 500 000 рублей.
- В номинации «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» — Сельскохозяйственный потребительский растениеводческий кооператив «Тирэх».
Приз: сертификат на оплату проезда 40 000 рублей.
- В номинации «Экспортёр года в сфере высоких технологий» — IT компания ООО «Мультидитек».
Приз: сертификат на оплату проезда 50 000 рублей, сертификат на оплату проживания 30 000 рублей.
- В номинации «Прорыв года» — сувенирная продукция из бивня мамонта ООО «Туску».
Приз: сертификат на оплату проезда 100 000 рублей, сертификат на оплату проживания 30 000 рублей.
Поощрительные призы в виде сертификатов на изучение иностранного языка на сумму 15 000 рублей получили ООО «Севералмазтехнологии» и ТПК «Камелёк».
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