Награждены деятели культуры Якутии

В преддверии Дня работника культуры, отмечаемого в стране 25 марта, в Зале Республики Дома правительства №1 вручили государственные и ведомственные награды деятелям культуры и искусства.

За заслуги в области театрального искусства, культуры, активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд почетное звание «Народный артист Республики Саха (Якутия)» присвоено артистке драмы Саха академического театра имени П.А.Ойунского Марии Николаевой.

Почетного звания «Заслуженный артист Республики Саха (Якутия)» удостоены артист драмы Государственного академического русского драматического театр имени А.С. Пушкина Степан Березовский, артистка-вокалистка Государственного театра эстрады РС (Я) Ю.Е. Платонова Ольга Спиридонова-Ника.

Заведующей отделом по работе со зрителями и арены Государственного цирка РС (Я) имени Марфы и Сергея Расторгуевых Анастасии Стручковой и отличнику культуры из Мегино-Кангаласского улуса Сардане Стручковой вручили знак почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия)».

Знаком отличия «Гражданская доблесть» отмечены заместитель председателя регионального отделения Союза театральных деятелей РФ — Союза театральных деятелей РС (Я) Татьяна Дмитриева, исполнительный директор Института геокультурного развития с 2014 по 2022 годы Михаил Донской, заместитель директора Национального архива РС (Я) Наталья Малышева, преподаватель Детской школы искусств №1 г. Якутска Афанасий Соловьев.

Грамотой главы Якутии награждены руководитель детской студии Театра юного зрителя РС (Я) Вера Ефремова, артистка Государственного театра коренных малочисленных народов Севера Евдокия Кузьменко, артистка драмы Саха академического театра имени П.А. Ойунского Нюргуяна Шадрина.

Также вручены награды правительства, министерства культуры и духовного развития республики.

По словам заместителя председателя правительства Сергея Местникова, во многом благодаря работникам культуры и искусства обеспечено яркое содержание, высокий организационный уровень всех значимых мероприятий 100-летия Якутской АССР, 390-летия вхождения Якутии в состав Российского государства, Года культурного наследия народов России. Так, было проведено более 700 мероприятий, многие из которых являются уникальными. Среди них — международный конкурс хомусистов-виртуозов, фестиваль шедевров ЮНЕСКО и другие.

Сегодня работники культуры выезжают с концертными программами в воинские части и госпитали, направляют средства от благотворительных акций на дополнительное оснащение, оказание поддержки семьям участников специальной военной операции.

Народная артистка республики Мария Николаева поздравила всех с Днем работников культуры и пожелала дальнейшего созидания для настоящего и будущего любимой республики.

В Якутии на сегодня более 10 тысяч человек работают в сфере культуры и искусства.