Награждена инспектор по кадрам Нюрбинской нефтебазы Тамара Иннокентьева

В День кадрового работника в АО «Саханефтегазсбыт» наградили Почетной грамотой Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии инспектор по кадрам Нюрбинской нефтебазы Тамара Иннокентьева.

«Кадровая служба является одним из основных структурных подразделений АО «Саханефтегазсбыт». На кадровиках лежит особая миссия – привлечение и сохранение ценных сотрудников, качественное выполнение должностных обязанностей персоналом, поддержание дисциплины и дружелюбной атмосферы в коллективе. Специалист отдела кадров всегда являет собой образец трудолюбия, компетентности и преданности делу», — отметил руководитель компании Виктор Лебедев.

24 мая День кадровика отмечается в России с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. Праздник справляют инспекторы отдела кадров, специалисты по подбору и обучению персонала, HR-менеджеры, руководители кадровых служб, специалисты по льготам и компенсациям.