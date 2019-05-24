АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
12
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  64.49
 71.84
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.05.2019, 18:15
Экология
В Якутске состоялся показ документального фильма «Лесоустроители»
24.05.2019, 18:03
Политика
Национальный проект «Экология» на партийном контроле
24.05.2019, 18:00
Культура & Образование
Ученые предлагают откорректировать стратегию развития якутской Арктики 
24.05.2019, 17:50
Экология
Минэкологии Якутии планирует приобрести лесотехнику на 85 миллионов для защиты от пожаров
24.05.2019, 17:40
Якутск
В Якутске открылась весенняя ярмарка «Дача. Огород. Усадьба»
24.05.2019, 17:30
Культура & Образование
Анонс
12-13 июня — «Белые ночи с «Бичик»
24.05.2019, 17:20
Экономика
Награждена инспектор по кадрам Нюрбинской нефтебазы Тамара Иннокентьева
24.05.2019, 17:10
Происшествия
В Якутии в отношении отца, избившего сына, возбудили еще одно уголовное дело
24.05.2019, 17:00
Происшествия
Резонанс
Следователи проверяют информацию о других случаях отравления детей в Олекминском районе
24.05.2019, 16:45
Якутия
Владимир Солодов — о планах правительства после отмены Постановления №202
24.05.2019, 16:36
Якутия
Владимир Солодов — об отставках в сфере образования
24.05.2019, 16:35
Якутск
В Якутске начался основной этап ГИА для выпускников 9 классов
24.05.2019, 16:25
Происшествия
Сбежавшего осужденного поймали возле села Булгунняхтах
24.05.2019, 16:15
Погода
Якутию ждут дождливые выходные… со снегом!
24.05.2019, 16:00
Экология
В Якутии 12 бизонов везут на территорию Плейстоценового парка
24.05.2019, 15:53
Политика
Резонанс
Мать мэра Якутска и жена Местникова учредили аутсорсинговую фирму в аэропорту?
24.05.2019, 15:45
Экология
Полиция Среднеколымска переведена на усиленный вариант несения службы
24.05.2019, 15:30
Происшествия
В Вилюйском районе Якутии медведь задрал коров и лошадь
24.05.2019, 15:15
Происшествия
Шерше ля фам: В пропаже деда вините женщину
24.05.2019, 15:00
Общество
В Якутске пройдут массовые проверки водителей
24.05.2019, 14:45
Культура & Образование
В Якутске состоится персональная выставка Никаса Сафронова
24.05.2019, 14:35
Красота & Здоровье
Эксклюзив
Алевтина Эверстова: Научим наших детей правильно питаться
24.05.2019, 14:15
Экономика
Первый теплоход ПАО «ЛОРП» с грузом прибыл в Якутск
24.05.2019, 14:00
Экономика
Долгострой Мярикянова завершит другой застройщик
24.05.2019, 13:30
Красота & Здоровье
На территории санатория «Абырал» навели чистоту
24.05.2019, 13:15
Экономика
В Центральном энергорайоне Якутии ремонтная кампания идет по плану
24.05.2019, 13:00
Общество
Фотофакт
Позитив
В Якутии выпускники школ оделись в национальные костюмы
24.05.2019, 12:48
Якутия
Анонс
Правительство LIVE: министр финансов Якутии ответит на вопросы
24.05.2019, 12:40
Происшествия
Резонанс
Массовое отравление детей в Якутии: подробности
24.05.2019, 12:34
Путешествия
Летние направления из аэропорта «Якутск»
24.05.2019, 12:22
Происшествия
В Алданском районе завелись воры-сладкоежки
24.05.2019, 12:18
Якутия
Памятник реке Лене будет отреставрирован
24.05.2019, 12:11
Культура & Образование
Якутский техникум попал в Топ-100 лучших колледжей России
24.05.2019, 11:58
Финансы
Избран новый состав правления Алмазэргиэнбанка
24.05.2019, 11:47
Общество
В столице Якутии ловят должников на дороге
24.05.2019, 11:34
Финансы
Клиентам Алмазэргиэнбанка стали доступны специальные предложения на Visa Шопинг Фестивале
24.05.2019, 11:20
Происшествия
Видео
Разбойное нападение произошло в Якутске
24.05.2019, 11:11
Якутия
Глава Якутии поздравляет с Днем славянской письменности и культуры
24.05.2019, 10:58
Происшествия
Жительница Якутии пережила кошмар у себя дома
24.05.2019, 10:46
Якутск
Объявление
Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 24 мая
24.05.2019, 10:46
Политика
Данные о депутатах внесены в базу данных
24.05.2019, 10:33
Происшествия
В Якутске вычислили вора по особой примете
24.05.2019, 10:33
Происшествия
Экстра
Массовое отравление детей в Якутии
24.05.2019, 10:22
Политика
Видео
Справедливость для дольщиков
24.05.2019, 10:10
Происшествия
Крупный пожар произошел ночью в якутском селе
24.05.2019, 9:58
Якутия
Анонс
«Прямой разговор» с Айсеном Николаевым
24.05.2019, 9:46
Судебная хроника
Алиментщики предстали перед судом
24.05.2019, 9:33
Экономика
На Ленской нефтебазе готовятся к приемке продукции
24.05.2019, 9:22
Происшествия
В Якутии руководитель УК привлечен к ответственности
24.05.2019, 9:10
Якутия
Айсен Николаев встретился с генеральным директором АО «Росгеология»
24.05.2019, 9:00
Финансы
Рекордный спрос на облигации Республики Саха (Якутия)
24.05.2019, 9:00
Экология
Уровень воды у Среднеколымска превысил критическую отметку
24.05.2019, 0:50
Общество
Сегодня день рождения руководителя и депутата
24.05.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Пятница 24 мая 2019
23.05.2019, 22:40
Происшествия
Экстра
Новый побег из якутской колонии
23.05.2019, 22:23
Политика
Эксклюзив
Искусство вовремя уступить дорогу
23.05.2019, 19:58
Финансы
Свыше 900 млн рублей за 4 месяца выделил РСХБ на садоводство и виноградарство  
23.05.2019, 19:09
Погода
Дождь — погода в Якутске на завтра
23.05.2019, 19:06
Происшествия
Резонанс
Ситуация в Среднеколымске: идет эвакуация
23.05.2019, 18:51
Общество
В Якутскэнерго прошла противопожарная тренировка
23.05.2019, 18:10
Культура & Образование
Анонс
Все хиты легендарной группы «Modern Talking» — 12 октября в ЦСП «Триумф»!
23.05.2019, 18:00
Политика
«Единая Россия» предлагает снизить первоначальный взнос по льготной сельской ипотеке до 10%
23.05.2019, 17:56
Экономика
Резонанс
Зырянка может лишиться аэропорта из-за ежегодных подтоплений
23.05.2019, 17:50
Культура & Образование
Якутский ТЮЗ покорил международный театральный фестиваль в Татарстане
23.05.2019, 17:45
Культура & Образование
Эксперты WorldSkills Russia выступили с концепцией человекоцентричности
23.05.2019, 17:40
Экономика
Во время паводка Среднеколымские энергетики работают в режиме повышенной готовности
23.05.2019, 17:30
Политика
Госдума поддержала поправки «ЕР», разрешающие продажу театральных билетов без кассовых аппаратов
23.05.2019, 17:20
Экономика
Коммунальщики Среднеколымска проводят противопаводковые мероприятия
23.05.2019, 17:15
Происшествия
Резонанс
Ужасный случай в Якутске: новые подробности
23.05.2019, 17:10
Культура & Образование
В субботу на площади Ленина целый день будет идти концерт
23.05.2019, 17:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 24 мая
23.05.2019, 16:50
Культура & Образование
Абитуриент – 2019: 20 июня стартует прием документов в СВФУ
Архив новостей
Экономика
24 мая 2019, 17:20
146

Награждена инспектор по кадрам Нюрбинской нефтебазы Тамара Иннокентьева

В День кадрового работника в  АО «Саханефтегазсбыт» наградили Почетной грамотой Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии инспектор по кадрам Нюрбинской нефтебазы Тамара Иннокентьева.

«Кадровая служба является одним из основных структурных подразделений АО «Саханефтегазсбыт». На кадровиках лежит особая миссия – привлечение и сохранение ценных сотрудников, качественное выполнение должностных обязанностей персоналом, поддержание дисциплины и дружелюбной атмосферы в коллективе. Специалист отдела кадров всегда являет собой образец трудолюбия, компетентности и преданности делу», — отметил руководитель компании Виктор Лебедев.  

24 мая День кадровика отмечается в России с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. Праздник справляют инспекторы отдела кадров, специалисты по подбору и обучению персонала, HR-менеджеры, руководители кадровых служб, специалисты по льготам и компенсациям.

Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»  
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
18.05.2019, 22:02
Происшествия
Видео
Страшная авария в центре Якутска попала на видео
20.05.2019, 11:42
Желток
Instagram
Инстаграм-звезда Якутии о связях с политиками
20.05.2019, 10:15
Происшествия
Преступление произошло в Якутске
20.05.2019, 11:29
Политика
Итоги праймериз в районе Якутии
23.05.2019, 12:04
Происшествия
Фотофакт
Праздник закончился кошмарным ДТП в Якутии
20.05.2019, 11:48
Политика
Резонанс
Мать мэра Якутска учредила фирму, которая кормила пассажиров? Проверка фактов
22.05.2019, 9:52
Происшествия
Фотофакт
Жесткое ДТП в Якутске
18.05.2019, 21:19
Якутия
Айсен Николаев оценил работу беспилотников при мониторинге прохождения ледохода в Якутии
23.05.2019, 12:52
Происшествия
Экстра
Ужасный случай в Якутске
24.05.2019, 10:58
Происшествия
Жительница Якутии пережила кошмар у себя дома
18.05.2019, 7:00
Культура & Образование
Эксклюзив
Гендиректором НХМ стоит назначить человека со стороны — эксперт
22.05.2019, 9:23
Происшествия
В Якутии у семьи забрали 4 детей
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Анонс
Культура & Образование
24.05.2019

12-13 июня — «Белые ночи с «Бичик»

Резонанс
Происшествия
24.05.2019

Следователи проверяют информацию о других случаях отравления детей в Олекминском районе

Якутия
24.05.2019

Владимир Солодов — об отставках в сфере образования

Культура & Образование
24.05.2019

В Якутске состоится персональная выставка Никаса Сафронова

Анонс
Якутия
24.05.2019

Правительство LIVE: министр финансов Якутии ответит на вопросы

Путешествия
24.05.2019

Летние направления из аэропорта «Якутск»

Якутия
24.05.2019

Памятник реке Лене будет отреставрирован

Финансы
24.05.2019

Избран новый состав правления Алмазэргиэнбанка