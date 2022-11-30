Награждена библиотекарь-краевед Варвара Корякина
Библиотекарь из Нерюнгри Варвара Корякина награждена Почётной грамотой Российской библиотечной ассоциации
Сегодня, в «День Ивана Сусанина», были объявлены имена специалистов, которые награждены Почётной грамотой Российской библиотечной ассоциации «За вклад в развитие библиотечного краеведения России» и Благодарственным письмом Президента РБА за большие достижения в профессиональной краеведческой деятельности.
Почётной грамотой РБА из Республики Саха (Якутия) «За вклад в развитие библиотечного краеведения России» награждена Корякина Варвара Прокопьевна, ведущий библиотекарь отдела краеведческой литературы МБУ «Нерюнгринская городская библиотека».
Корякина В.П. является членом Союза писателей Республики Саха (Якутия), Международного сообщества писательских союзов, а также якутского сообщества «Саха Аймах».
Своей работой несет краеведческие знания для широкого круга читателей, освещает малоизвестные и позабытые факты из истории Республики Саха (Якутия). Более 20 лет занимается краеведческой деятельностью, написала около 200 статей, пишет книги, собирает якутские легенды, сказания, предания.
Награждение происходит ежегодно 30 ноября, в «День краеведа» («День Ивана Сусанина»), праздник учрежден профессиональным библиотечно-краеведческим сообществом по решению XV Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» в 2014 году.
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