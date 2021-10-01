Награжден ветеран-силовик

В Международный день пожилых людей ветерана оперативной службы уголовно-исполнительной системы республики Владимира Ивановича ЩЕЛЧКОВА на дому посетили старший оперуполномоченный отдела собственной безопасности УФСИН Артур ГАЙВОРОНСКИЙ и главный специалист управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции окружной администрации г. Якутска Прокопий ЛЕОНТЬЕВ.

От имени руководства республики и территориального органа они поздравили его с присвоением почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)», поблагодарили ветерана за большой вклад в развитие республики и уголовно-исполнительной системы, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю добросовестную работу.

В торжественной обстановке представители УФСИН и окружной администрации вручили Владимиру Ивановичу высокую государственную награду и ценный подарок, а его супруге Софье Гавриловне — букет цветов. Пожелали крепкого здоровья, оптимизма и долгих лет жизни.

В свою очередь Владимир Иванович выразил признательность руководству республики и территориального органа за высокую оценку его труда.

Отметим, что более 20 лет Владимир Иванович отдал службе в органах внутренних дел и учреждениях уголовно-исполнительной системы. После чего еще долгие годы успешно трудился в управлении Якутскэнерго. За добросовестное отношение к труду, достигнутые успехи и образцовую дисциплину был награжден многочисленными наградами и знаками отличия.