Награжден ветеран авиации Якутии

Сегодня, в день своего 70-летия, водитель автомобиля службы транспортного обеспечения перевозок аэропорта «Якутск» Николай ЛОМАНЧЕНКОВ награжден Знаком отличия «Гражданская доблесть».

Высокую наградуНиколай Григорьевич получил из рук генерального директора АО «Аэропорт Якутск» Сергея ИГНАТЕНКО, который отметил, что в наше время крайне сложно найти человека, столь преданного своей отрасли и родному предприятию. Полвека посвятил Николай Ломанченков аэропорту «Якутск». Его трудовой путь начался в 1971 году с должности шофера Якутского объединенного авиаотряда.

Ветеран авиации Якутии Николай Григорьевич Ломанченков – один из опытнейших работников предприятия, он обладает уникальными, специальными знаниями, которыми щедро делится с коллегами, являясь наставником для молодых работников службы.

Работа по вводу в эксплуатацию новой специальной техники, средств перронной механизации не обходится без Николая Григорьевича. Богатый профессиональный и жизненный опыт, пытливый ум позволяют ему принимать активное участие в модернизации эксплуатируемой техники, в проведении испытаний новых типов воздушных судов в условиях низких температур.

Наряду с основной деятельностью, являясь членом профсоюзного комитета аэропорта «Якутск», Николай Ломанченков принимает активное участие в общественной жизни коллектива. Сегодня он также награжден медалью Федерации Профсоюзов Якутии «За доблестный труд», а также Почетной грамотой Окружной администрации города Якутска за многолетний добросовестный труд.

От имени коллектива и руководства искренне поздравляем Николая Григорьевича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, благополучия и прекрасного настроения! Пусть Ваша жизнь всегда остается наполненной пониманием и поддержкой ваших коллег и близких!