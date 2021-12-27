Награжден генеральный директор «Железных дорог Якутии»

27 декабря, на торжественной церемонии вручения государственных наград глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев вручил генеральному директору Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василию Шимохину Орден Дружбы.

Указ о награждении Василия Владимировича Шимохина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 ноября 2021 года.

Василий Владимирович Шимохин более 18 лет возглавляет Акционерную компанию «Железные дороги Якутии». За период его руководства открыты новые маршруты перевозок пассажиров с прямым сообщением из Якутска до Алдана, Нерюнгри, Тынды, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока и Иркутска по принципу мультимодальной перевозки с участием железнодорожного, автомобильного и речного видов транспорта.

Разработана стратегия перспективного развития компании, предусматривающая расширение железнодорожной инфраструктуры, наращивание мощностей производственно-технической базы, подготовку квалифицированных кадров, обеспечивающих рост объемов промышленного производства региона.

Для обеспечения перевозки возросших объемов угля компанией проведена масштабная реконструкция и техническое перевооружение южного участка железной дороги от ст. Чульбасс до ст. Нерюнгри-грузовая, которая позволила значительно увеличить ее пропускную и провозную способности. Вышеперечисленные мероприятия позволили увеличить объем перевозок более чем в два раза – с 2,9 млн тонн в 2015 г. до 7,5 млн тонн в 2021 г.

По инициативе Василия Шимохина проведена имеющая большое общественное значение масштабная работа по завершению строительства и открытию движения до станции Нижний Бестях. Выиграв в декабре 2018 г конкурс, в июле 2019 г. АО «АК «ЖДЯ» обеспечила ввод в постоянную эксплуатацию и открытие пассажирского движения до станции Нижний Бестях.

Приняты значимые для экономики республики решения в области тарифной политики — введен единый сквозной среднесетевой тариф по Прейскуранту 10-01 «РЖД», который позволил существенно сократить транспортные расходы при перевозке грузов в республику.

Предложенный генеральным директором Шимохиным В.В. план научно-технического обновления и модернизации существующего локомотивного парка позволил увеличить его более чем в два раза, составив в 2020 году 49 магистральных и 18 маневровых тепловозов, которые гарантированно обеспечивают перевозки возрастающих объемов грузов.

Успешным решением в техническом оснащении стало внедрение с 2011 года на железнодорожных станциях микропроцессорной централизации стрелок и сигналов, которая позволила сократить время на составление маршрутов, повысить безопасность движения поездов, создать комфортные условия труда для сотрудников, а главное — увеличить пропускную и перерабатывающую способность станций.

Под руководством Василия Владимировича АО «АК «ЖДЯ», участвует в инновационных разработках, внедрении новых технологий, в том числе, связанных с использованием сжиженного природного газа.

Как руководитель социально-ориентированной компании, Шимохин В.В. контролирует выполнение обязательств в социальной сфере. В этих целях сформированы программы развития социальной инфраструктуры, объектов здравоохранения и образования, воспитания детей и молодежи. Последовательно решаются жилищно-бытовые вопросы работников компании. Большое внимание уделяется оздоровлению работников компании, которые проходят периодический бесплатный медицинский осмотр и бесплатное оказание медицинских услуг в клинико-диагностическом центре «ЖДЯ».

Для занятий физкультурой и спортом открыты спортивные объекты в Алдане и Томмоте. Регулярно проводятся спартакиады и первенства по различным видам спорта.

Отличительной особенностью проводимой политики «ЖДЯ» под руководством Шимохина В.В. является внимание к росту и профессиональному совершенствованию кадров. Компания делает ставку на молодые кадры, их профессиональный рост, закрепление на производстве.

Шимохин В.В. пользуется заслуженным авторитетом не только среди работников транспортной отрасли и общественности Республики Саха (Якутия), но и железнодорожников страны. Он — первый вице-президент Национального союза железнодорожников, депутат Томмотского городского совета. Имеет государственные награды федерального республиканского уровня. Является Почетным гражданином Мегино-Кангаласского улуса и Алданского района.