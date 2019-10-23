23.10.2019
13:37
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Политика

Награжден депутат Юрий Григорьев

В парламенте Якутии 23 октября 2019 года началась работа десятого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Традиционно в начале пленарного заседания состоялась церемония награждения.

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16 сентября 2019 года № 739 за вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)» присвоено народному депутату республики Юрию ГРИГОРЬЕВУ. Награду вручил председатель правительства Владимир СОЛОДОВ.

Фото: С сайта Ил Тумэна.
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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