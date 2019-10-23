Награжден депутат Юрий Григорьев

В парламенте Якутии 23 октября 2019 года началась работа десятого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Традиционно в начале пленарного заседания состоялась церемония награждения. Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16 сентября 2019 года № 739 за вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)» присвоено народному депутату республики Юрию ГРИГОРЬЕВУ. Награду вручил председатель правительства Владимир СОЛОДОВ.

Фото: С сайта Ил Тумэна. Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх