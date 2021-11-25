25.11.2021
01:21
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Официально

Награжден Андрей Борисов

Указ главы республики Саха (Якутия) «О награждении почетным знаком Республики Саха (Якутия) «За укрепление мира и дружбы народов»

За значительный вклад в укрепление мира и дружбы, особые заслуги в области театрального искусства, активную государственную деятельность и многолетний плодотворный труд наградить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

БОРИСОВА Андрея Саввича, художественного руководителя автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Саха академический театр имени П.А. Ойунского», народного артиста Российской Федерации, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), Почетного гражданина Республики Саха (Якутия), лауреата Государственных премий СССР, Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Фото: ЯСИА.
Источник: Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ. 16 ноября 2021 года. № 2152
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