Награжден Андрей Борисов

Указ главы республики Саха (Якутия) «О награждении почетным знаком Республики Саха (Якутия) «За укрепление мира и дружбы народов» За значительный вклад в укрепление мира и дружбы, особые заслуги в области театрального искусства, активную государственную деятельность и многолетний плодотворный труд наградить ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ» БОРИСОВА Андрея Саввича, художественного руководителя автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Саха академический театр имени П.А. Ойунского», народного артиста Российской Федерации, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), Почетного гражданина Республики Саха (Якутия), лауреата Государственных премий СССР, Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Фото: ЯСИА. Источник: Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ. 16 ноября 2021 года. № 2152

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