Награды за победы на чемпионате РФ вручили якутским боксерам

В Якутске поздравили победителя чемпионата России в Чите Василия Егорова и бронзового призёра Михаила Прокопьева. Спортсменам вручили денежные сертификаты, а сами герои поделились впечатлениями и дальнейшими планами, сообщает ЯСИА.

Напомним, 8 октября Василий Егоров завоевал золотую медаль чемпионата России в Чите. В весовой категории до 51 кг в финале он одолел спортсмена из Дагестана Расула Салиева. Таким образом, якутский спортсмен стал пятикратным чемпионом России. Михаил Прокопьев впервые в спортивной карьере стал бронзовым призёром чемпионата России.

Спортсмен выступает в весовой категории до 48 кг. В полуфинале он встретился с трёхкратным чемпионом России из Челябинска Эдмондом Худояном.

Министр по физической культуре и спорту региона Леонид Спиридонов вручил пятикратному чемпиону Василию Егорову денежный сертификат правительства республики на сумму 200 тысяч рублей, а его тренеру Николаю Егорову — на 100 тысяч рублей. Также спортсменам и тренерам вручены ведомственные награды.

Президент федерации бокса Якутии Петр Алексеев поблагодарил тренерский состав и спортсменов, вручив денежные сертификаты. Также сертификаты на 100 и 50 тысяч рублей победителю и призёру чемпионата вручил директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд республики Михаил Пахомов.

«У меня была чёткая цель стать чемпионом России 2022 года. Готовились мы целый год. В мае я боксировал в Белоруссии, в июне — на чемпионате Дальнего Востока, в июле — на кубке России, в августе я был в Кабардино-Балкарии, где мы проходили общую физическую подготовку. На чемпионате состоялось два реванша. Я был уверен в своих силах, главное было выйти и сделать свою работу. Каждый год чемпионаты проходят сложно, но в этом году он был особенно трудным, потому что сетка выдалась сильной. Думаю, я показал своё мастерство и волю к победе. Именно эти качества помогли мне стать чемпионом России уже в пятый раз. В этом месяце я точно отдохну и уже с 20 ноября планируется учебно-тренировочный сбор в Кисловодске, в конце ноября состоится матчевая встреча Россия — Куба. Также с января уже следующего года планируется сбор в Киргизии или Кисловодске, а с февраля начнутся международные старты. В мае в Узбекистане планируется чемпионат мира. Будем тренироваться», — поделился Василий Егоров.

«Труд всегда приводит к успеху. Дошёл до этой ступени я с восьмого раза. Постараюсь не упускать этого шанса и буду развиваться дальше. Впереди нас ждёт большая работа. Ожидаются сборы со сборной России и международные старты, где постараюсь выполнить нормативы мастера спорта международного класса. После чемпионата появилась большая мотивация. Будем стремиться к новым победам», — сказал Михаил Прокопьев.