Награды за честный труд в ЯТЭК

Лучшие сотрудники компании «ЯТЭК» отмечены почетными республиканскими наградами в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности. Церемония награждения прошла на празднике в поселке Кысыл-Сыр.

День работника нефтяной и газовой промышленности в «ЯТЭК» — главный профессиональный праздник. Ежегодно в компании отмечают эту дату, устраивая для сотрудников и жителей поселка Кысыл-Сыр настоящий праздник. Именно здесь началась история освоения крупнейшего газового месторождения республики, не зря этот поселок называют «газовым сердцем Якутии». Смелая идея газификации на вечной мерзлоте в 60-х годах казалась многим чем-то из области фантастики. Но были люди, которые верили в то, что у них получится воплотить мечты в реальность. В 1967 году месторождение в Кысыл-Сыре начало давать первый газ и это событие в корне изменило качество жизни жителей республики Саха (Якутия).

Лозунг «ЯТЭК» — «Согревать Якутию теплом» очень точно предаёт главные ценности и приоритеты компании. В любую погоду, в любых условиях и обстоятельствах сотрудники «ЯТЭК» делают все для того, чтобы у жителей республики всегда был теплый домашний очаг. За более, чем полувековой опыт в компании сформировались несколько трудовых династий, созданы тысячи рабочих мест, огромное количество жизненно важных социальных объектов.

Прямо сейчас в поселке Кысыл -Сыр проходит праздник и торжественная церемония награждения сотрудников «ЯТЭК». За честный и нелегкий труд лучшие из лучших отмечены почетными наградами, как от лица компании «ЯТЭК», так и от имени Правительства Республики и министерства энергетики Российской Федерации.

Мастер по переработке газового конденсата и компаундированию цеха добычи Короткий Анатолий Григорьевич был удостоен нагрудного знака «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Республики Саха (Якутия)». Еще целый ряд сотрудников компании награждены республиканскими правительственными наградами в честь профессионального праздника.

«Коллектив «ЯТЭК» – это одна большая семья. Каждый сотрудник компании имеет огромный опыт и является частью дружной команды. В суровых условиях работы на месторождении очень важно знать, что ты можешь положится на тех, кто рядом. И команда ЯТЭК – это те люди, которые никогда не подведут. Поздравляю всех с профессиональным праздником. Желаю дальнейших профессиональных успехов, благополучия семьям и родным, всего самого наилучшего», — отметил исполнительный директор ПАО «ЯТЭК» Сергей Басалык.