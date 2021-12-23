Награды сунтарским добровольцам, тушившим лесные пожары



За пожароопасный сезон 2021 года на территории Сунтарского улуса было зарегистрировано 118 лесных пожаров. Всего на тушении было привлечено 2193 мобилизованных людей, это около 10% из общего состава населения улуса. С начала пожароопасного сезона на тушении лесных пожаров было привлечено 219 единиц техники.

22 декабря в духовном центре им. С.А. Зверева состоялось торжественное вручение наград добровольцам, участвовавших при тушении пожара. В этот день с высокой трибуны Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев, начальник государственного бюджетного учреждения РС(Я) «Государственная противопожарная служба РС(Я)» Руслан Босиков, генеральный директор государственного автономного учреждения РС(Я) «Якутлесресурс» Спартак Иванов и первый заместитель Главы улуса, председатель УКЧС и ОПБ Николай Александров выразили слова благодарности всем огнеборцам, которые внесли свой вклад в борьбу с огненной стихией. Им за храбрость при тушении лесного пожара в торжественной обстановке были вручены ведомственные и муниципальные награды.