Награды от владыки Романа

Под председательством министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврила Кириллина 15 декабря 2020 года проведено очередное заседание Постоянной комиссии по вопросам религиозных объединений Совета по вопросам государственной национальной политики при главе Республики Саха (Якутия) в очно-заочном формате.

На заседании выступил архиепископ Якутский Ленский Роман об итогах юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию учреждения Якутской епархии Русской Православной Церкви. Заслушали информацию об антитеррористической защищенности и категорировании религиозных объектов в Республике Саха (Якутия) и об утверждении проекта Плана заседаний Постоянной комиссии по вопросам религиозных объединений Совета по вопросам государственной национальной политики при главе Республики Саха (Якутия) на 2021 год.

Владыка Роман вручил юбилейную медаль Якутской и Ленской епархии председателю правления Алмазэргиэнбанка Николаю Николаевичу Долгунову за оказанное содействие в проведении юбилейных мероприятий. Почетную награду принял заместитель председателя правления Алмазэргиэнбанка Табунанов Анатолий Семенович. Также юбилейную медаль Якутской и Ленской епархии вручили заместителю министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Татьяне Николаевне Пяткиной, а также наградили архиерейскими грамотами сотрудников министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).