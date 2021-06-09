Награды от Ил Дархана
За значительный вклад в укрепление мира и дружбы, развитие сотрудничества и взаимопонимания между народами, активную деятельность по сближению и взаимообогащению межнациональных культур наградить
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
ЗАЙДУЛЛИНА Ркаила Рафаиловича, председателя Правления Союза писателей Республики Татарстан;
ЗВОНКОВУ Александру Яковлевну, заместителя директора государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина»;
ШАЕХОВА Ленapa Миннемохимовича, главного редактора Татарского книжного издательства;
ШАРИПОВА Ирека Ильдусовича, директора государственного бюджетного учреждения «Дом Дружбы народов Татарстана».
Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
1 июня 2021 года
№ 1881
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