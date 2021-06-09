Награды от Ил Дархана

За значительный вклад в укрепление мира и дружбы, развитие сотрудничества и взаимопонимания между народами, активную деятельность по сближению и взаимообогащению межнациональных культур наградить ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ» ЗАЙДУЛЛИНА Ркаила Рафаиловича, председателя Правления Союза писателей Республики Татарстан; ЗВОНКОВУ Александру Яковлевну, заместителя директора государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина»; ШАЕХОВА Ленapa Миннемохимовича, главного редактора Татарского книжного издательства; ШАРИПОВА Ирека Ильдусовича, директора государственного бюджетного учреждения «Дом Дружбы народов Татарстана». Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 1 июня 2021 года № 1881

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