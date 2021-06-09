09.06.2021
11:45
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Общество

Награды от Ил Дархана

За значительный вклад в укрепление мира и дружбы, развитие сотрудничества и взаимопонимания между народами, активную деятельность по сближению и взаимообогащению межнациональных культур наградить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ЗАЙДУЛЛИНА Ркаила Рафаиловича, председателя Правления Союза писателей Республики Татарстан;

ЗВОНКОВУ Александру Яковлевну, заместителя директора государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина»;

ШАЕХОВА Ленapa Миннемохимовича, главного редактора Татарского книжного издательства;

ШАРИПОВА Ирека Ильдусовича, директора государственного бюджетного учреждения «Дом Дружбы народов Татарстана».

Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ

1 июня 2021 года

№ 1881

Источник: https://ysia.ru/o-nagrazhdenii-pochetnym-znakom-respubliki-saha-yakutiya-za-ukreplenie-mira-i-druzhby-narodov-14/
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