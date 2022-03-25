Награды нашли своих героев!

25 марта на торжественном мероприятии в честь Дня работника культуры в Государственном театре оперы и балета им. Суорун Омоллона наградами были отмечены сотрудники Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой.

Звание «Заслуженный работник культуры РС(Я)» было присвоено председателю предметно-цикловой комиссии «Хореографическое творчество» Саргылане Иннокентьевне Борисовой и носителю традиционной культуры, алгысчиту, преподавателю спецдисциплин ПЦК «Этнохудожественное творчество» Михаилу Николаевичу Винокурову. Михаилу Николаевичу также вручили Благодарственное письмо от министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Преподавателю ПЦК «Социально-культурная деятельность» Ольге Аполлоновне Стручковой был вручен Знак отличия «Гражданская доблесть».

«Мы долго ждали это замечательное событие. Я благодарю Айсена Сергеевича Николаева и членов наградной комиссии за высокую оценку труда преподавателей нашего колледжа. Своим коллегам желаю новых творческих побед, высоких профессиональных успехов и достижений!», – отметил директор ЯККиИ Захар Никитин.