Наградили победителя Всероссийского конкурса «Инженер года – 2021»

Сегодня на Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) состоялось торжественное награждение победителя Всероссийского конкурса «Инженер года – 2021» в номинации «Электроэнергетика». Конкурс ежегодно определяет лучших специалистов инженерных направлений по 44 номинациям в двух направлениях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Дмитрий Шувалов вручил диплом и медаль лауреата, а также серебряный знак «Профессионального инженера России» начальнику котлотурбинного цеха №2 ЯГРЭС-2 Константину Чеботареву.

Он стал лучшим по направлению «Профессиональные инженеры» за разработку и реализацию схемы объединения работы компрессорной подачи сжатого воздуха на приводы запорной арматуры систем газораспределения основного оборудования котлотурбинного цеха № 2.

Сертификат и серебряный знак «Профессиональный инженер России» также вручен машинисту газотурбинных установок 5 разряда котлотурбинного цеха №2 ЯГРЭС-2 Нюргуну Сивцеву, ставшему победителем первого тура конкурса. Он принимал участие с проектом, нацеленным на повышение энергоэффективности предприятия в целом, путем повышения эффективности производства электроэнергии в теплое время года.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер публичного акционерного общества «Якутскэнерго» Игорь Шкурко наградил энергетиков почетной грамотой и благодарностью за значительный трудовой вклад в развитие ПАО «Якутскэнерго» и достигнутые успехи в XXII Всероссийском конкурсе «Инженер года – 2021».

«Энергетики нашей компании активно участвуют в инновационной и рационализаторской деятельности. Мы, в свою очередь, поддерживаем их во всех начинаниях. Сейчас на Якутской ГРЭС трудится уже три победителя этого престижного конкурса: «Инженер года – 2014» – заместитель главного инженера ЯГРЭС по ремонту Виталий Кривой, «Инженер года – 2020» – начальник отдела внедрения и сопровождения технологических систем Алексей Харинов, и «Инженер года – 2021» — начальник котлотурбинного цеха №2 ЯГРЭС-2 Константин Чеботарев. Они – гордость Якутскэнерго, и то, что разработки наших коллег признаются лучшими на всероссийском уровне – достойная оценка всей работы энергокомпании в развитие инженерной мысли отрасли в целом», — отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.