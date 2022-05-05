Наградили победителей конкурса песен «Сүрэхтэн тахсар ырыалар»

5 мая на сцене Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) состоялось награждение победителей II Республиканского онлайн — конкурса песен «Сүрэхтэн тахсар ырыалар» в памяти и юбилейной дате заслуженного артиста Республики Саха (Якутия), артиста театра и кино, певца Семена Ивановича Аммосова.

Конкурс стартовал с 15 марта по 25 апреля в онлайн формате. В конкурсе приняли участие более 30 самых талантливых, голосистых певцов из разных улусов.

Для жюри был нелегкий выбор, все участники подошли конкурсу очень ответственно, украсили свое выступление видеосюжетами, красивыми сценическими нарядами и костюмами. После долгих совещаний, жюри вынес свой справедливый вердикт.

Победителями конкурса стали:

“Төлөннөөх ырыаһыт” — Михаил Спиридонов, Верхневилюйский улус (район);

“Саргыннаах ырыаһыт” — Александр Карманов, Амгинский улус (район);

“Дьулуурдаах ырыаһыт” — Андрей Латышев, Олекминский улус (район);

“Кылааннаах ырыаһыт” — Кирилл Мартынов, Горный улус (район);

“Айар куттаах ырыаһыт” — Валентин Слепцов, Кобяйский улус (район);

“Иэйиилээх ырыаһыт” — Евдокия Фомина, Усть — Алданский улус (район);

«Аҕам ырыаһыт» — Мария Федорова, Усть — Алданский улус (район);

«Кэрэхсэбиллээх ырыаhыт» — Марфа Семенова, Мегино — Кангаласский улус (район).

Гран — При и денежный приз в размере 25 000 рублей завоевал прекрасный исполнитель ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВ из Ленского улуса (района). Всем участникам конкурса вручили сертификаты.

Идея этого конкурса принадлежит художественному руководителю театра, народному артисту Республики Саха (Якутия) Алексею Прокопьевичу Павлову, фестиваль — конкурс детище коллектива ТЮЗа, администратора театра, отличника культуры Республики Саха (Якутия) Татьяны Васильевны Аммосовой — супруги и детей Семена Ивановича, при огромной поддержке родных и близких, одноклассников, друзей Семена Аммосова.

Пользуясь случаем хотим выразить огромную благодарность спонсорам конкурса руководителю ТД «Табун» Оксане Афанасьевне Ивановой, одноклассникам Семена Ивановича и Татьяны Васильевны Аммосовым, родственникам и родным Семена Ивановича, семейным друзьям Наталье и Роману Сивцевым.

Имя талантливого артиста Семена Аммосова навсегда останется в памяти зрителей, земляков и любителей песни!

Огромное спасибо за активное участие!