Наградили добровольцев-медиков за помощь раненым бойцам из Якутии

В Постоянном представительстве РС(Я) при Президенте РФ наградили волонтеров-медиков, которые поддерживают земляков – участников СВО в военных госпиталях Москвы.

«Победу всегда обеспечивает тыл, – сказал во время встречи с добровольцами постпред Якутии при президенте России Андрей Федотов. – И та работа, которую сегодня проводят в тылу наши активисты – очень важна. Они такие же добровольцы, как те, кто находятся на линии боевого соприкосновения. И первые, и вторые делают это по доброй воле. Не раздумывая долго, они идут туда, где нужна их помощь, и просто делают то, что считают нужным».

Благодарности Постоянного представительства РС(Я) при президенте РФ за добровольческую деятельность и поддержку якутян – участников специальной военной операции получили Мария Алексеева, Ага Горохова, Мария Горохова, Валентина Федорова, Ульяна Саввинова и Бахтияр Горохов.

Они ежедневно ездили в госпитали, передавали домашнюю еду, которую готовили сами и общались с ранеными бойцами.

Напомним, группа из шести якутян-медиков работает в Москве с начала декабря. Накануне поездки в Москву глава Якутии Айсен Николаев вручил им дипломы Якутского медицинского колледжа – как первым волонтерам, прошедшим обучение на курсах оказания первой медицинской помощи в рамках образовательного проекта партии «Единая Россия».