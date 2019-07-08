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Награда за любовь и верность

В рамках празднования Ысыах Туймаады в «ЯТЭК» подвели итоги конкурса «Семья года-2019» и наградили ценными призами самых достойных.

Семьи, история которых трогает и удивляет. Семьи, которым хочется подражать и на которые хочется равняться. Именно такие участники конкурса «ЯТЭК» «Семья года-2019» получили самые высокие оценки экспертного жюри и были отмечены почетными наградами.

«Мы всегда знали, что у нас в компании работают удивительные люди, но все равно не ожидали, что семейные истории, присланные на конкурс, будут настолько яркими и трогательными», – отметила глава пресс-службы компании «ЯТЭК» Алена Алексеева.

Напомним, в конкурсе могли принять участие семьи, в которых хотя бы один из супругов является сотрудником «ЯТЭК» или дочерних организаций компании. Награды получили участники в следующих номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Крепкая семья», «Трудовая династия», «Спортивная семья», «Творческая семья». И одна семья получила награду вне конкурса – за самый творческий видеоролик. Награждение прошло в торжественной обстановке, 29 июня в местности Ус Хатын, на концертной сцене тюсюлгэ ПАО «ЯТЭК».

«История кампании – это, прежде всего, история тех, кто в ней трудится. «ЯТЭК» – одна большая семья, где все друг друга поддерживают и всегда придут на помощь в нужный момент. Мы дорожим каждым нашим сотрудником, но в рамках праздника Ысыах Туймаады, который связан с теплом семейного очага, нам захотелось отметить и поддержать семьи, которые достойны награды и могут стать отличным примером для окружающих», – отметил первый заместитель генерального директора, председатель жюри конкурса «ЯТЭК: семья года» Олег Мадудов.

В номинации «Многодетная семья» были отмечены сразу две семьи. Семья Кондаковых Марфы и Александра живет в поселке Кысыл-Сыр. Глава семьи- Александр Кондаков трудится бульдозеристом в компании ЯТЭК, а его супруга Марфа Сергеевна -домохозяйка и общественница. В семье Кондаковых пятеро детей.  Старший сын, Ярослав – студент первого курса Колледжа связи, дочь Ванесса-ученица 9 класса, сыновья Сергей и Александр тоже учатся в школе, в 8 и 4 классах. И самая младшая – Марисабель -воспитанница детского сада, ей исполнилось пять лет. Также в этой почетной номинации была отмечена семья Афанасьевых Марии и Михаила. Супруга, Мария в свои 31 уже занимает ответственную руководящую должность, исполняет обязанности директора по правовым вопросам ПАО «ЯТЭК. Но несмотря на большой объем профессиональных задач и ответственности, семье она отводит главную роль, доказывая своим примером, что в наше время женщина может органично совмещать карьеру и семью. У них с мужем трое детей, младшей дочери всего три месяца.

В номинации «Трудовая династия» заслуженную награду получила семья Топорковых Елены и Леонида. Елена – один из самых старейших сотрудников компании, она является частью трудового коллектива с 1995 года. Здесь она встретила будущего мужа и создала крепкую семью. И уже дети и даже внуки трудятся в «ЯТЭК», продолжая семейную династию.

Особенно ярким получилось награждение в номинации «Крепкая семья». Так сложилось, что именно в день награждения, 29 июня Семье Спиридоновых исполнилось ровно 40 лет. Алексей Иванович возглавляет в компании «ЯТЭК» отдел экологического надзора.

В номинации «Спортивная семья» были отмечены Рак Алексей и Алла. Муж, Алексей на производстве, начальник смены АУП переработки. Семья Рак – участники и победители различных чемпионатов и соревнований по массовым видам спорта. Сами организовывают спортивный досуг в поселке. Глава семейства не представляет свою жизнь без баскетбола, супруга – инструктор по физической культуре в спортзале поселка Кысыл-Сыр, обучает детей волейболу. Дети по примеру родителей тоже всерьез увлекаются спортом. Сын отдает предпочтение мини-футболу, а дочь, как и отец увлечена баскетболом.

В номинации «Молодая семья» наградили семью Грицык. Илья – заместитель начальника отдела информационных технологий в Кысыл-Сыре, супруга Евгения – специалист лаборатории химанализа ЯТЭК. Жюри покорил романтичный ролик, и молодая активная семья была выбрана, как пример прекрасных и теплых семейных отношений.

В номинации «Творческая семья» поддержку и награды получили сразу две заявки. Семья Уаровых покорила многогранностью талантов: дочь Мичийэ играет на хомусе и на фортепиано, а ее мама Галина занимается бисероплетением и создает прекрасные творческие работы. В ПАО «ЯТЭК» работает Мичийэ, она – специалист 1 категории правового отдела компании.

Вторым победителем в этой номинации стала творческая семья Корниенко-Нелень. Елена – специалист по документообороту ГПУ ПАО «ЯТЭК», супруг Владимир – слесарь т/у цеха добычи на производстве «ЯТЭК» в Кысыл-Сыре. Мама и дочь занимаются творчеством. Елена Корниенко – бессменный организатор многих творческих мероприятий в поселке и компании, дочь – Лада Нелень прекрасно поет и является победителем многих творческих конкурсов, как регионального, так и всесоюзного значения.

Награду вне конкурса за лучший ролик – операторскую работу и режиссуру – получила семья Сингур, где муж Александр возглавляет IT-отдел компании «ЯТЭК», а его жена Мария занимает должность начальника в дочерней организации «ЯТЭК МТ».

В качестве призов конкурсанты были отмечены грамотами и серификатами магазина электроники и бытовой техники номиналом на 10000 рублей каждый и самыми громкими аплодисментами зрителей и гостей праздника.

«Поздравляем всех победителей и с заслуженными наградами. Ваши семьи заслуживают глубокого уважения. В этом году мы проводили конкурс впервые и рады, что старт оказался очень ярким и удачным. В следующем году планируем продолжить эту прекрасную традицию. Уверены, что среди наших сотрудников есть еще огромное количество семей, чьи истории достойны того, чтобы о них узнали», – сказала директор по управлению персоналом Елена Ипатьева во время награждения участников.

Источник: ЯТЭК.
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