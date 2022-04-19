19.04.2022
21:48
327
Якутия
Награда якутскому врачу из рук министра здравоохранения РФ
Указом Президента РФ почетным званием ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ награждена ОКОНЕШНИКОВА ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА, заведующая неврологическим отделением Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи.
На этой неделе в торжественной обстановке министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко лично вручил награду Людмиле Тимофеевне.
Коллеги в свою очередь поздравляют уважаемую Людмилу Тимофеевну Оконешникову с заслуженной наградой! Желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе !
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Рб 2-Цэмп
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