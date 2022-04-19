19.04.2022
21:48
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Якутия

Награда якутскому врачу из рук министра здравоохранения РФ


Указом Президента РФ почетным званием ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ награждена ОКОНЕШНИКОВА ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА, заведующая неврологическим отделением Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи.

На этой неделе в  торжественной обстановке министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко лично вручил награду  Людмиле Тимофеевне. 

Коллеги в свою очередь поздравляют  уважаемую Людмилу Тимофеевну Оконешникову с заслуженной наградой! Желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе ! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻💐💐💐💐💐

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Рб 2-Цэмп
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