Награда якутскому врачу из рук министра здравоохранения РФ



Указом Президента РФ почетным званием ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ награждена ОКОНЕШНИКОВА ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА, заведующая неврологическим отделением Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи. На этой неделе в торжественной обстановке министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко лично вручил награду Людмиле Тимофеевне. Коллеги в свою очередь поздравляют уважаемую Людмилу Тимофеевну Оконешникову с заслуженной наградой! Желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе !

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Рб 2-Цэмп

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх