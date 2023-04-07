07.04.2023
18:25
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Общество

Награда победителям «А5а курэ5э-2023» — ЗОО тысяч рублей!

Глава Якутии сообщает в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

В преддверии Дня сына в Якутии в селе Туора-Кюель Таттинского улуса прошли 23-е республиканские соревнования отцов и детей «А5а курэ5э-2023».

В соревнованиях приняли участие 18 команд из 16 районов республики. Отцы с сыновьями состязались по прорубанию проруби, распиловке бревен, заготовке дров, разжиганию костра. Также выявили лучших по залезанию на столб и лыжным гонкам.

Победителями соревнований стали Вячеслав и Ярослав Окороковы из Мегино-Кангаласского улуса. Им вручена премия главы РС (Я) в размере 300 тысяч рублей.

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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