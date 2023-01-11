11.01.2023
13:04
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Общество

Награда нашла своих героев

⚡️Семье Архиповых вручили нагрудные знаки «За вклад в дело спасения»

9 января состоялось чествование семьи Архиповых Георгия Егоровича и Марии Алексеевны, сообщает пресс-служба администрации района.

Глава Усть-Майского района Александр Анатольевич Антипин вручил нагрудные знаки «За вклад в дело спасения». Нагрудным знаком Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) семью Архиповых наградили за проявленные мужество и героизм при спасении троих утопающих.

Супруги Архиповы Георгий Егорович и Мария Алексеевна жители поселка Усть-Мая, воспитали дочь и сына, имеют внука. Большую часть жизни находятся в лесу, на берегу реки Алдан, так как Георгий Егорович – охотник, член общины «Эжанская».

24 августа 2022 года на реке Алдан произошел несчастный случай. По счастливой случайности в районе разыгравшейся трагедии оказались супруги Архиповы, которые спасли жизнь трех человек.

Фото: пресс-службы
Источник: Усть-Майский вестник

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