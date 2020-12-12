Награда мастеру от главы Якутии

Народному мастеру из села Сатагай Амгинского района Алексею Скрябину вручен Знак «Удьуор Усс»/«Потомственный мастер»

Народному мастеру из села Сатагай Амгинского района Алексею Скрябину вручен Знак Республики Саха (Якутия) «Удьуор Усс» («Потомственный мастер»). Указ о награждении знаком за заслуги в сохранении прикладного искусства был подписан главой Якутии Айсеном Николаевым.

На награждение знаком могут быть выдвинуты мастера, имеющие звание «Народный мастер Республики Саха (Якутия)», достигшие высоких творческих успехов в области народного прикладного искусства, изготовившие изделия признанного высокого художественного уровня, использующие в творческой работе художественные приемы, технологии, материалы в соответствии с традициями народных художественных промыслов.

Алексей Петрович продолжает дело своего отца и деда. Произведения мастера художественной ковки из металла поражают техникой исполнения и выверенностью линий. В данном жанре монументальной скульптуры Алексей Скрябин демонстрирует уникальную, присущую только ему технологию кузнечного дела. Первоначально он специализировался на изготовлении хомусов и якутских ножей. Впоследствии серия крупногабаритных работ поразила искусствоведов, практиков и широкую публику.