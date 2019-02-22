Награда из рук Горбачева: Единственный юкагир, воевавший в Афганистане, родом из Якутии

Историю единственного участника войны в Афганистане из числа юкагиров рассказала газета «Колымские новости».

23 февраля страна чествует своих героев и в первую очередь – ветеранов войны. Среди верхнеколымчан есть люди, воевавшие в Афганистане, и один из них – Александр Кожокин, уроженец юкагирского села Нелемное. Он единственный участник войны в Афганистане из числа малочисленного народа Севера – юкагиров.

Почти у каждой войны есть свое отличительное название: мировая, Отечественная, малая, неизвестная. Войну в Афганистане, в которой на протяжении девяти лет участвовали советские солдаты, окрестили как «необъявленную».

Среди тех, кто отправился в далекий Афганистан исполнять свой интернациональный долг, был и неприметный паренек, уроженец села Нелемное Александр Кожокин. Мать – Тамара Кожокина, родная сестра юкагирского писателя Геннадия Дьячкова, долгое время работала в сфере почтовых услуг начальником Нелемнского почтового отделения связи. Отец – Александр Александрович Кожокин, приехал из Москвы и работал радистом в селе. Семья Кожокиных была многодетной, кроме Саши росли еще две дочери Света и Лена.

Детство Саши прошло в Нелемном. Вместе с дедушкой Алексеем Николаевичем Дьячковым и отцом он постигал премудрости традиционных видов промыслов: охоты и рыболовства. Вскоре семья переехала на родину отца, в г. Москву. После окончания школы в 1986 году Александр был призван в ряды Советской Армии и направлен на службу в Афганистан. Одному Богу известно, сколько слез пролила мать, молясь за своего единственного сына.

Тетя Александра Евдокия Ивановна Чепрасова, которая в 1989 году находилась в гостях у Кожокиных в Москве, вспоминает:

«Забежала радостная Тамара и говорит о том, что Саша сейчас находится в Кремле и получает награду из рук президента СССР М. Горбачева. Ну, и, как полагается по воинской традиции, обмыли «Медаль за отвагу».

Александром Кожокиным гордятся на его малой Родине.