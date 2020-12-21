Наглый вор орудовал в Якутске

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился горожанин. Мужчина пояснил, что из его квартиры похищен ноутбук, телефон и банковская карта. Сумма общего ущерба составила около 40 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 33-летний мужчина, ранее судимый за кражу. Злоумышленник в течение двух суток похищал имущество у заявителя.

Установлено, что потерпевший познакомился с мужчиной в одном из продуктовых магазинов города и позвал его в гости, чтобы отметить знакомство. В ходе совместного распития спиртных напитков хозяин квартиры уснул. В этот момент гость похитил из квартиры ноутбук и телефон. Похищенное он сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на алкоголь и продукты. Затем мужчина вернулся обратно и продолжил распитие. Позже хозяин квартиры снова уснул, а подозреваемый, похитив его банковскую карту, оснащенную функцией бесконтактной оплаты, покинул квартиру. После чего злоумышленник расплачивался ею в магазинах на общую сумму более 8800 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.