10.10.2020
16:47
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Происшествия

Наглый грабеж в подъезде дома

SakhaLife.ru.

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился житель г.Якутск с сообщением о том, что у него открыто похитили телефон стоимостью 50 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 17-летний молодой человек.

Установлено, что подросток зашел в подъезд, где увидел нетрезвого мужчину. Воспользовавшись состоянием потерпевшего, подросток открыто похитил у него сотовый телефон и скрылся.

По словам подозреваемого, смартфон он сбыл в тот же день, а вырученные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Фото: из архива SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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