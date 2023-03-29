29.03.2023
16:26
469

Общество

Наглость покупателей зашкаливает!

В Якутске в продавца магазина кинули лепешкой и плюнули в лицо🤦‍♀️.

В сети обсуждают перепалку продавца магазина и покупателя, а также бездействие охранника.

Пишут, что это магазин «Колобок» по адресу ул.Строителей 11/1.

Покупатель остался не доволен местным сервисом?

Источник: @exostolicy

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх