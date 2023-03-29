Наглость покупателей зашкаливает!

В Якутске в продавца магазина кинули лепешкой и плюнули в лицо🤦‍♀️. В сети обсуждают перепалку продавца магазина и покупателя, а также бездействие охранника. Пишут, что это магазин «Колобок» по адресу ул.Строителей 11/1. Покупатель остался не доволен местным сервисом?

Источник: @exostolicy

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