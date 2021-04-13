Наглое хищение раскрыто в Якутии

Оперуполномоченными уголовного розыска Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте в результате отработки информации о систематическом хищении топлива с предприятия, занимающегося речными перевозками, при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии по Республике Саха (Якутия), задержан 33 — летний водитель данной организации.

Подозреваемый, договорившись с одной из сотрудниц предприятия, получал путевые листы, однако по указанным в них маршрутам не выезжал, а с помощью специального приспособления накручивал показания счетчика километража служебного автомобиля.

Излишки же топлива сливал и продавал сторонним лицам.

Установлена причастность фигуранта к хищению свыше трех тонн дизельного топлива на сумму около ста семидесяти тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление круга лиц, из числа работников и руководителей организации, причастных к систематическим хищениям ГСМ.

В отношении подозреваемого следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении предполагаемых участников преступной схемы.