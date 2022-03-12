Наехал на ограждение на трассе Лена и погиб

Водитель минивэна погиб после наезда на металлическое ограждение на 372 км трассы «Лена» в Нерюнгринском районе, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

11 марта в 15.50 по местному времени мужчина 1969 года рождения, управляя Mazda MPV, при движении по опасному участку дороги не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и наехал на металлическое ограждение, после чего автомобиль опрокинулся.

«В результате ДТП от полученных травм водитель автомобиля скончался на месте происшествия до приезда бригады врачей скорой помощи», — говорится в сообщении.

Также пострадала женщина, сидевшая на переднем пассажирском сидении. Она была пристегнута ремнем безопасности и в результате ДТП получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушибов и ссадин головы, лица и правой кисти.

По словам пассажирки, они вместе употребляли спиртные напитки.

Установлено, что погибший имел водительский стаж с 1992 года, в течение года семь раз привлекался по линии ГИБДД , в том числе шесть раз за превышение скорости. Вблизи места ДТП установлены два дорожных знака «Опасный поворот», а также «Обгон запрещен».

Все причины и обстоятельства автоаварии предстоит установить следствию.