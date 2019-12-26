«Надо творить, кто как может» — Анатолий Николаев

Глава города провела традиционную встречу с номинантами общественной премии «Якутянин года-2019. Якутск» 25 декабря. В непринужденной дружеской обстановке за чаем Сардана Авксентьева обсудила с присутствующими роль конкурса в жизни города. Номинанты познакомились друг с другом и поделились впечатлениями о выдвижении на премию.

На первом этапе конкурса с 1 по 20 декабря общественность выдвигала кандидатов в номинациях «Сила духа», «Успех в мире», «Доброе сердце», «Личностный рост», «Прорыв года», «Распространение знаний», «Вклад в развитие города», «Позитивное предпринимательство». В этому году на этапе выдвижения кандидатов было подано 86 заявок. После завершения приема заявок состоялось совещание членов оргкомитета, по итогам рассмотрения сформирован шорт-лист из 20 кандидатов.

«Я считаю, что люди должны знать лучшие примеры, должны знать тех, кто вносит личный вклад в то, чтобы жизнь в нашем городе менялась к лучшему. Признание ваших заслуг жителями Якутска — это огромный успех и большое достижение», — обратилась к номинантам Сардана Авксентьева.

Глава отметила, что достижения ученых, общественников, спортсменов, артистов, деятелей культуры должны не только становиться достоянием общественности, но и получать подтверждение значимости их дела для родного города.

Нетрудно предсказать, что для большинства номинантов выдвижение своей кандидатуры стало большим сюрпризом. Фраза «я не думаю, что сделал нечто особенное» звучала из уст почти каждого. Но на самом деле, в шорт-лист премии попали люди действительно неординарные, яркие, талантливые и, самое главное, преданные своей идее, своему делу, своей работе. Все они трудятся каждый день для блага и процветания столицы, улучшения жизни горожан.

«Я простой работник, работаю для чистоты и благоустройства города», — рассказал дворник Анатолий Николаев, который создает на тротуарах фигурки из снега. — Я делаю сердца, чорон, кытыйа для хорошего настроения людей, чтобы все радовались. Надо творить, кто как может».

«Я просто выполняю свою работу, как маленький болтик в большом механизме. 8 лет отработала в «Полярных авиалиниях», на санзаданиях, и это было очень эмоционально тяжело, видишь больных и врачей, которые на высоте чуть ли не операции делают», — поделилась Анна Лозовская, первая женщина-командир воздушного судна в современной истории авиации республики.

«Я всю жизнь проработал шофером, а вот ребята из «Сахафильм» меня сняли в кино. И это на самом деле их работа, я-то просто на экране показался. Но если что-то хорошее сделал для республики — это мой жизненный долг, так считаю», — поблагодарил за выдвижение актер фильма «Надо мною солнце не садится», обладатель многочисленных кинопремий Степан Петров.

Напомним, общественная премия «Якутянин года. Якутск» учреждается для выявления современных героев среди жителей города с целью популяризации и стимулирования социально-значимых поступков, а также для поощрения горожан, внесших существенный вклад в развитие Якутска.

Учредителями премии являются городской портал Ykt.ru, журнал «Журфикс», газета «Якутск Вечерний», ЯРОД «Воспитание – всем обществом». Председатель оргкомитета общественной премии – глава города Якутска Сардана Авксентьева. Следующий этап, народное голосование за кандидатов, стартует 1 января 2020 года на портале Ykt.ru. По итогам голосования определяются 6 лауреатов и обладатель гран-при общественной премии.

Номинанты общественной премии «Якутянин года-2019. Якутск»

Степанида Артахинова

Карл Башарин

Любовь Борисова

Зинаида Винокурова

Ульяна Винокурова

Владимир Докунаев

Лидия Кондратьева

Анна Лозовская

Николай Мартынов

Ирина Матвеева

Захар Никитин

Анатолий Николаев

Степан Петров

Вадим Руфов

Инна Скрябина

Чингиз Степанов и Леонид Павлов

Сардана Трофимова

Алексей и Афанасий Ушницкие

Владимир Федоров