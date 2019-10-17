«Надо мною солнце не садится» номинирован на Азиатский Оскар!
Якутский фильм Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» получила номинацию в области культурного разнообразия на премии Asia Pacific Screen Award. Эту престижную награду называют азиатским Оскаром. Результаты станут известны 21 ноября в городе Брисбен, Австралия, сообщает ЯСИА.
Фильм вошёл в список пяти номинантов на премию APSA Cultural Diversity Award Under The Patronage of UNESCO. В одной номинации с якутской лентой участвуют картины из Афганистана, Испании, Индии и Германии.
Попасть в список номинантов Asia Pacific Screen Award – уже высокий результат не только для якутского, но и для всего российского кино, ведь в кинопросмотре примут участие 70 стран и регионов.
Представлять фильм поедут режиссёр Любовь Борисова и продюсер, промоутер Сардана Саввина.
«Мы еще не осознали важности события. Стали номинантами APSA, попали в топ-5 из такого дикого количества участников. По сути, это лучше, чем Оскар, так как Оскар — это киносмотр одной страны, пусть и распиаренный, а тут 70 стран! Американцы гордятся тем, что становятся номинантами на премию Оскар, так вот, быть номинантом премии APSA круче. А якутское кино уже в третий раз становится номинантом премии APSA, третий раз входит в пятерку лучших фильмов, а «Сахафильм» — уже дважды. Давайте вместе порадуемся успехам земляков, ведь наше общее достижение. Поздравляю съемочную группу с такой высокой оценкой!» – сказала Любовь Борисова.
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