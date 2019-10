«Надо мною солнце не садится» номинирован на Азиатский Оскар!

Якутский фильм Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» получила номинацию в области культурного разнообразия на премии Asia Pacific Screen Award. Эту престижную награду называют азиатским Оскаром. Результаты станут известны 21 ноября в городе Брисбен, Австралия, сообщает ЯСИА.

Фильм вошёл в список пяти номинантов на премию APSA Cultural Diversity Award Under The Patronage of UNESCO. В одной номинации с якутской лентой участвуют картины из Афганистана, Испании, Индии и Германии.

Попасть в список номинантов Asia Pacific Screen Award – уже высокий результат не только для якутского, но и для всего российского кино, ведь в кинопросмотре примут участие 70 стран и регионов.

Представлять фильм поедут режиссёр Любовь Борисова и продюсер, промоутер Сардана Саввина.