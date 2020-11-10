10.11.2020
11:45
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Экономика

Надо ли платить за капремонт, если квартира не приватизирована

Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) разъясняет, что если квартира не приватизирована, перечислять взносы за капремонт обязанность муниципалитета. Квартиросъемщик делать этого не обязан, так как он не является собственником и в соответствии со статьей 169 Жилищного кодекса РФ освобождается от платы за капитальный ремонт общедомового имущества.

«Если квартиросъемщик получил квитанцию за капремонт, ему нужно обратиться в организацию, на балансе которой находится дом и предоставить копию договора социального найма с требованием устранить ошибку», — пояснил первый заместитель руководителя Управления госстройжилнадзора РС(Я) Влад ПЕРМЯКОВ

Наниматель обязан поддерживать арендуемое им жилье в должном состоянии. От него требуется:

•         вовремя платить за коммунальные услуги и за наем жилого помещения;

•         пользоваться предоставленным жильем по назначению, то есть квартиру нельзя использовать в качестве нежилого помещения;

•         принимать участие в управлении МКД.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба Управления госстройжилнадзора РС(Я)
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