14.11.2021
03:00
238

Светская хроника

Надина Эльпис: С любимым – в Баку!

На новогодние праздники собралась звезда якутской эстрады. Не навсегда, дней на десять.

В остальное время Надина Эльпис в Якутске, и готова украсить ваши праздники.

Звезда опровергла слухи о том, что она переезжает: «Если кто-то что-то говорит это ещё ни о чем не говорит».

Звезда якутской эстрады показала свою новую любовь!
Фото: из соцсети
Источник: https://www.instagram.com/reel/CWNM4aSl7NB/?utm_medium=copy_link
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх