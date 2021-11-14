Надина Эльпис: С любимым – в Баку!

На новогодние праздники собралась звезда якутской эстрады. Не навсегда, дней на десять.

В остальное время Надина Эльпис в Якутске, и готова украсить ваши праздники.

Звезда опровергла слухи о том, что она переезжает: «Если кто-то что-то говорит это ещё ни о чем не говорит».