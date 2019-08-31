Надина Эльпис раскритиковала концерт заезжих звезд

30 августа в ЦСП «Триумф» состоялся концерт двух популярных российских групп — GAZIROVKA и дуэт «RASA». Концерт посетила звезда якутской эстрады Надина Эльпис.

Напомним, организаторы обещали трехчасовой совместный концерт групп GAZIROVKA и дуэт «RASA».

GAZIROVKA — российская музыкальная группа. Образована в начале 2017 года. Прославилась с песней «Black».

Дуэт «RASA» — российский музыкальный дуэт, состоящий из мужа и жены Виктора Поплеева и Дарьи Шейко, основанный в феврале 2018 года. Прославилась в том же году с песней «Под фонарём».