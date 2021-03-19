19.03.2021
22:32
112
Светская хроника
Надежда якутян в Чурапче
Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, старший тренер-консультант сборной Якутии по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов посетил Чурапчу, о чем поведал журналист Николай Бястинов.
Фото: https://www.instagram.com/p/CMmaxXRMuO-/
Источник: https://www.instagram.com/p/CMmaxXRMuO-/
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