Надежда якутян в Чурапче

Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, старший тренер-консультант сборной Якутии по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов посетил Чурапчу, о чем поведал журналист Николай Бястинов.

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