Надежда Иванова: Все волонтеры – немного психологи

Волонтеры города Мирного помогают детям-сиротам и пожилым людям не только физически, но и психологически.

Надя Иванова учится в филиале СВФУ г. Мирного. Выбор не совсем подходящей специализации для девушки – горное дело – сразу выдает в ней человека целеустремленного, принципиального, привыкшего доводить любое дело до конца. Надя, будущий горняк, в свободное от учебы время – волонтер.

— 14 декабря состоялся общероссийский социальный онлайн форум, который собрал волонтеров со всей России. Крупномасштабное действие, которое действительно необходимо и для нас очень важно – обмен опытом, понимание, что ты не один, что нас – вся Россия! И там якутским автоволонтером Светланой Чусовской была затронута тема о том, что одинокие люди очень нас ждут– и им нужны не только лекарства и продукты, но и простое человеческое общение. И я с этим согласна, потому что сама сталкиваюсь с этим постоянно.

-Наверное, вы уже давно привыкли к таким расспросам – зачем, для чего, почему…

— Если кратко – то я люблю помогать людям, мне нравится, когда они улыбаются. Сколько себя помню, всегда делала добрые дела, а вот всерьез волонтерством я начала заниматься с 2016 года, на играх Дети Азии. Потом так получилось, что я уехала Мирный учиться, и записалась в Молодую Гвардию «Единой России».

Мы помогаем детям из детских домов, особенно под Новый Год, чтобы и они получили свои подарки. Когда началась пандемия, администрацией нашего города было создано волонтерское сообщество для помощи пожилым людям – и я с еще парой ребят от Мирнинского местного отделения МГЕР поддержали эту идею.

Вы спросите, чем мы там занимаемся? Сначала доставляли еду от ресторана «Золотое Руно» — хозяйка так поддерживала людей на самоизоляции. Пожилым людям доставляли подарки на 9 мая и остальные праздники, сейчас привозим лекарства на дом, газеты, продукты. Почему именно пожилым? Мы пытаемся их сберечь, все-таки здоровье у них ослабленное. Еще мы помогаем тем, кто живет совсем один, у кого родные постоянно на работе и не успевают. Мы даём им понять, что о них никто не забыл.

Были такие моменты, когда приходишь к старикам – а их эмоции переполняют, они рассказывают нам свои истории, иногда аж до слез… Так что мы не просто доставщики, а еще и немножко психологи.

Я люблю дело, которым занимаюсь. Здесь иначе нельзя. Волонтер – этот тот человек, который, несмотря на занятость, всегда найдет время, чтобы помочь тем людям, которые в этом нуждаются.