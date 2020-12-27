Надежда и гордость якутской балетной школы

8 января 2020 года исполнилось 110 лет со дня рождения выдающейся балерины Галины Улановой. Фонд Галины Улановой отметил ее юбилей созданием фильма «Галина Уланова. Легенда остается жить», принял решение продолжать и расширять программу стипендиатов, которой исполняется 15 лет.

Стипендиатами могут стать учащиеся профессиональных хореографических училищ, школ, академий, колледжей России, школы Большого театра в Бразилии. В этом году Фонд учредил пять именных стипендий, одна из которых присуждена студенту I курса Ивану Одинцову (класс педагога заслуженного артиста РС (Я) Хон Р.И.).

Иван Одинцов – надежда и гордость школы, юноша творчески одаренный и целеустремленный. Лауреат I премии Международного конкурса хореографических учебных заведений «Орлеу» в Казахстане, дипломант и обладатель специального приза Международного балетного конкурса в Монголии, дипломант Международного балетного конкурса в Корее, дипломант Международного конкурса «Молодой балет мира». В ноябре этого года Иван стал призером Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в Москве, художественным руководителем которого является Юрий Григорович. Сегодня Иван обладатель престижной именной награды — стипендии Фонда Галины Улановой.

«Каждая победа воспитанника – это неустанный труд ученика, педагога и слаженная работа всех структур колледжа. Поздравляем Ивана и весь коллектив с присвоением звания стипендиата имени великой балерины и желаем дальнейших творческих достижений», — сообщает Балетная школа.

Ранее стипендиатами Фонда Галины Улановой из числа студентов Якутской балетной школы имени А. и Н. Посельских становились — выпускница 2015 года Венера Федотова, выпускницы 2018 года Ангелина Сивцева, Зоя Дансарунова, Иван Матвеев — ученик колледжа, ныне студент III курса Академии танца Бориса Эйфмана (г. Санкт-Петербург) и выпускница 2020 года Саяна Егорова.

Балетная школа