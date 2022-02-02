02.02.2022
12:11
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Фотофакт

Над Якутском засветились неопознанные объекты

Читатели Sakhalife.ru отправили снимок необычного явления.

Вчера над Якутском жители заметили два необычных огня. Плоские по форме, они висели симметрично друг к другу примерно час, а потом исчезли. «На звезды они не были похожи, висели неподвижно на одном месте, светились, не мерцали, а потом исчезли», — пишут нам читатели.

Что это за небесные тела, с чем связано их появление — горожанам остается лишь строить предположения.

Фото: из присланного
Источник: SakhaLife
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