Над Якутском засветились неопознанные объекты

Читатели Sakhalife.ru отправили снимок необычного явления.

Вчера над Якутском жители заметили два необычных огня. Плоские по форме, они висели симметрично друг к другу примерно час, а потом исчезли. «На звезды они не были похожи, висели неподвижно на одном месте, светились, не мерцали, а потом исчезли», — пишут нам читатели.

Что это за небесные тела, с чем связано их появление — горожанам остается лишь строить предположения.