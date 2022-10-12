Над якутским министром сгущаются тучи?

Министерство финансов Якутии направило в правоохранительные органы материалы проверки в отношении министра спорта Якутии Леонида СПИРИДОНОВА в связи с выявленными многочисленными нарушениями закона при заключении и исполнении многомиллионного государственного контракта, сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на тгк Торбозное радио, публикуя подтверждающие эту информацию документы.

Минфин Якутии под руководством ЖОНДОРОВА Валерия не только официально подтвердил 5 октября факты, опубликованные в начале сентября, но и выявил новые нарушения.

Как установили проверяющие, 21 января в план закупок минспорта была внесена закупка на поставку уличных тренажеров на 13,1 млн рублей. Несмотря на то, что времени для проведения аукциона было более чем предостаточно (более двух месяцев), в силу каких-то причин председатель правительства Якутии ТАРАСЕНКО Андрей своим распоряжением 28 марта разрешил министру спорта Леониду Спиридонову заключить госконтракт без проведения торгов.

Такой контракт на 13,1 млн Спиридонов заключил 30 марта с руководителем убыточной компанией, ранее не имевшей опыта выполнения госконтрактов – Амикан.ру ЗАХАРОВЫМ Евгением.

К назначенному сроку (30 июня) Захаров поставил 22 спортивных тренажера на 11,2 млн, которые были оформлены тремя актами приемки-передач (счет фактуры от 25 мая и 30 июня) и оплачены Спиридоновым. Остаток неисполненных обязательств в нарушение условий контракта составил 1,9 млн, именно на эту сумму Захаров вовремя не поставил спортивное оборудование.

Вместо того, чтобы добиться поставки оставшихся тренажеров, почти через два месяца после истечения срока, Тарасенко Андрей в силу каких-то причин своим распоряжением 19 августа разрешил Спиридонову продлить сроки до 1 сентября и увеличить цену контракта на 30 процентов.

После этого, 23 августа Спиридонов и Захаров заключили соответствующее дополнительное соглашение, увеличив цену до 17,1 млн, а затем… фактически аннулировали ранее подписанные и уже оплаченные товарные накладные от 25 мая и 30 июня на 11,2 млн и составили 1 сентября новые документы на ранее поставленные товары, увеличив в них цены на 3,3 млн рублей. После этого Спиридонов 15 сентября доплатил Захарову тремя платежными поручениями 3,3 млн за ранее уже поставленные и оплаченные тренажеры.

Минфин назвал подобную схему нарушением гражданского законодательства, постановив – направить материалы в правоохранительные органы, которые в свою очередь могут расценить подобную схему освоения бюджетных средств как мошенничество или превышение должностных полномочий.