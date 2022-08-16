16.08.2022
14:33
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Якутия

Над Якутией пролетел спутниковый «поезд» Илона Маска

Над Якутией пролетел спутниковый «поезд» Илона Маска — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.

На днях якутяне стали свидетелями необычного космического явления: в ночном небе пролетела движущаяся цепочка огней.

Это 46 спутников Starlink компании SpaceX для обеспечения жителей Земли доступом в интернет в любой точке планеты.

Жители Якутии еще смогут увидеть пролетающие спутники Илона Маска
Фото: lenapillarscamp, djiikey
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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