Над Якутией пролетел спутниковый «поезд» Илона Маска

Это 46 спутников Starlink компании SpaceX для обеспечения жителей Земли доступом в интернет в любой точке планеты.

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