Над Кильдямцами высадился вертолетный десант

Спасатели Службы спасения РС(Я) провели учебно-тренировочные спуски с вертолета

Плановая тренировка спасателей Службы спасения РС(Я) в районе Кильдямцев у г. Якутска прошла под руководством спасателя 1 класса аэромобильного поисково-спасательного подразделения Александра Митрохина, ВрИО начальника управления поисково-спасательных работ Андрея Юргина, спасателя международного класса и опытного выпускающего – инструктора парашютно-десантной подготовки 1 класса, спасателя 2 класса Владимира Владимирова.

Спуски проходили беспарашютным способом – спасатели аэромобильного отряда Службы спасения Республики Саха (Якутия) десантировались из вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» с помощью спусковых устройств.

«В ходе учебно-тренировочных спусков с борта воздушного судна в целях подготовки к паводкоопасному периоду отработаны ознакомительный спуск, приземление на ограниченную площадку, спасатели также прошли подготовку в качестве выпускающих. Кроме того, при подобных тренировках отрабатывается взаимодействие спасателей с экипажем вертолета, ведь не всегда бывает возможность осуществить посадку, и спасателям приходится применять беспарашютное десантирование. Тренировка прошла успешно», — отметил ВрИО начальника ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Василий Тарский.