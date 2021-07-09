Нацпроекты: Якутия нагоняет отставание по ремонту дорог

В республике показатели нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году планируется обеспечить за счет капитального ремонта и ремонта дорог регионального и межмуниципального значения. С начала дорожно-строительного сезона допущено отставание по ряду объектов, однако дорожники готовы исправить ситуацию, нарастив темпы работ.

«В июне у нас было отставание. Основная проблема у подрядчиков возникла со сложностями оформления карьеров непосредственно на участках работ. Это, безусловно, сказалось на начальном этапе подготовки дорожного полотна к ремонту», — пояснил заместитель генерального директора ГКУ «Управтодор РС(Я)» Семен Сметанин.

Представитель ведомства добавил, что с началом июля дорожные работы ведутся по утвержденному графику. Всего в плане ремонта и капитального ремонта 23 объекта. Выделяемое финансирование стопроцентно осваивается. Например, выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге «Хатассы» (длина участка 4,8 км) уже составило 89%. На этом объекте уложено два слоя асфальтобетона за исключением мест пролегания новых водопропускных труб, где необходимо выдержать осадку грунта. Начато обустройство обочин и укрепления откосов.

«Сегодня есть рабочие моменты, но сильного отставания, а тем более вопросов срыва объектов нет. Перед нами стоит задача и до конца дорожно-строительного сезона мы должны ее выполнить», — констатировал Семен Сметанин.

Достижение показателей национального проекта в Якутии планируется обеспечить за счет капитального ремонта и ремонта автодорог на 23 объектах, общей протяженностью 216,12 км.

Информация о ремонтных участках автодорог размещена на сайте управтодор14.рф