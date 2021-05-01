Нацпроекты: Какие значимые социальные объекты были построены в Якутии?

В 2021 году федеральный центр выделит на реализацию национальных проектов в Якутии 31,9 млрд. рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2020 году (17,4 млрд. руб.) и в 2,5 раза больше, чем в 2019 году (13 млрд. руб.). Со своей стороны, Якутия вложит 13,5 млрд. руб. из бюджета региона. Значительная часть этих средств идет на строительство социальной инфраструктуры. На примере 4 «социальных» нацпроектов (образование, демография, здравоохранение, культура) покажем, какие значимые социальные учреждения были открыты в Якутии.

Национальные проекты – инициатива президента России. 7 мая 2018 года Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где определил цели развития страны на ближайшие 6 лет. Нацпроекты – это конкретная программа действий для решений таких задач, как уменьшение бедности, повышение рождаемости и снижение смертности, получение конкурентоспособного образования, увеличение доступности жилья, обеспечение населения питьевой водой и других. Внутри каждого нацпроекта есть меры поддержки профильных учреждений и граждан, регуляторные и инфраструктурные меры. Всего сейчас действует 12 нацпроектов, но могут быть введены новые, например, по внутреннему туризму.

Безусловно, наиболее зримым результатом становится строительство социальных объектов: они повышают качество и доступность социальных услуг для жителей.

2020 год актуализировал вопросы доступности и качества медицинской помощи. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году были введены 14 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 врачебные амбулатории, а также больница с поликлиникой на 180 посещений в Батагае Верхоянского улуса, и детская поликлиника в г. Нерюнгри. В Ленске открыто сосудистое отделение, в г. Нерюнгри закуплены ангиографический комплекс и МРТ оборудование, в с. Майя введена вертолетная площадка. 18 детских поликлиник получили новое оборудование на 128,97 млн. рублей. За каждым из этих объектов – люди, которые смогли получить помощь и сберечь самое ценное, что у них есть – здоровье.

В рамках нацпроекта «Образование» в Якутии построены школа в селе Балыктах Мегино-Кангаласского улуса и пристрой к школе №31 в городе Якутске. Созданы 42 центра образования и гуманитарного профилей «Точка роста» и две коррекционные школы оснащены мастерскими и обучающим оборудованием. В Нюрбинском районе открылся центр цифрового образования детей «IT-куб», а в Якутске – мобильный «Кванториум». Для центра в Нюрбе специально выделили и отремонтировали помещение площадью в 620 кв. метров.

Все эти меры позволят ребятам не только закончить школу, но и подготовиться к получению востребованной профессии.

Строительство детских садов, спортивных объектов и учреждений для престарелых входит в нацпроект «Демография». В 2019 – 2020 годах было построено 5 спортивных объектов: бассейн в поселке Жатай, спортивный комплекс в селе Антоновка Нюрбинского улуса, Спортивный комплекс с универсальным залом и плавательным бассейном в п. Нижний Бестях Мегино Кангаласского улуса, многофункциональный спортивный зал в с. Бердигестях Горного улуса. в 2020 году начато строительство спального корпуса на 200 мест для стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов в г. Олекминске.

Отдельно отметим, что создано 2 тыс. новых мест в детских садах – введено 13 дошкольных объектов. Все эти меры будут способствовать сохранению общественного здоровья и улучшению демографии: Якутия вошла в «ТОП-5» регионов России по естественному приросту населения за последние три года.

В рамках нацпроекта «Культура» построено в 2019 году 2 сельских дома культуры: в селе Дикимдя Горного улуса и в селе Сырдах Усть-Алданского улуса. В 2020 году начато строительство культурного центра в с. Аппаны Намского улуса, создан виртуальный концертный зал в Алдане. Кроме того, модернизированы за 2019-2020 годы 11 муниципальных библиотек, произведено оснащение музыкальными инструментами и оборудованием 8 детских школ искусств и 1 музыкальное училище. Во многих из этих учреждений материальная база не обновлялась десятилетиями. Результат – рост качества досуга для жителей сел и возможность сохранения местных культурных традиций.

Какие основные объекты планируются ввести в Якутии в 2021 году? Вот краткий список:

«Образование» — 5 сельских школ;

«Здравоохранение» — строительство Онкоклинического центра в г. Якутске с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек;

«Культура» — модернизация 9 муниципальных библиотек и начало строительства культурного центра в с. Тасагар Вилюйского улуса;

«Демография» — ведутся работы по 12 объектам, в том числе по 8 детским садам, строится спальный корпус на 200 мест для стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов в г. Олекминске.

Это масштабное строительство социально значимых объектов реализуется благодаря президентской инициативе. Для тысячграждан растет доступность медицины и образования, расширяются возможности для досуга и сохраняются местные традиции и культура, повышаются возможности для укрепления общественного здоровья, школьного, дошкольного и дополнительного образования.