Нацпроекты: достичь и успеть

Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко провёл совещание по вопросу реализации в республике национальных проектов и государственных программ.

В рамках государственных и инвестиционных программ на капитальное строительство из федерального бюджета выделено 54,5 млрд рублей. Готовность объектов по данным программам в республике составляет свыше 94 %.

Участники совещания рассмотрели ход реализации 4 национальных проектов: «Демография», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жильё и городская среда».

По состоянию на 16 декабря 2020 года в республике на модернизацию и строительство объектов в рамках нацпроектов было направлено 23,2 млрд рублей, что составляет в среднем 56 % от годового плана.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в рамках реализации нацпроектов должны быть достигнуты две основные задачи – это достижение целевых показателей и освоение средств регионального и федерального бюджетов.

По информации руководителей профильных министерств, основные риски при выполнении мероприятий по реализации проектов заключаются в несвоевременной организации конкурсных процедур, выполнении работ по заключенным договорам, которые не предусматривают авансовые платежи, когда оплата идёт по факту исполнения контракта, а также ограничений по проведению некоторых строительных работ в зимний период.

Итоговый доклад за 2020 год будет представлен главе республики в ближайшее время.